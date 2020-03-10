مصير الفائز بالكالتشيو في حالة إلغائه بسبب الكورونا .. الاتحاد الإيطالي يجيب

خسائر بالجملة تكبدتها الكرة الإيطالية بعد إعلان الحكومة الإيطالية، تعليق جميع الأحداث الرياضية في البلاد بما فيها منافسات الدوري الإيطالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال فرانشيسكو جيريلي رئيس رابطة الأندية الإيطالية بعد اجتماع عقده الاتحاد الإيطالي اليوم الثلاثاء: "نقيم الأفكار في كل دوري بشكل منفصل، لنرى ماذا سيحدث لاحقا، الفكرة أن نُنهي الموسم بخوض المباريات لكن علينا إيجاد بدائل أخرى أيضا".





وتابع "من ضمن تلك الخطوات عدم فوز أي فريق بلقب الدوري، أو استخدام جدول الدوري بالترتيب الحالي أو تنظيم ملحق، كل دوري سوف يقرر بنفسه كيفية التعامل مع المتبقي من الموسم".





وأكمل: "بالنسبة للدوري الإيطالي، إذا أوقفنا الموسم حتى المباريات الحالية 26 جولة ونعتمد على الجدول التالي، وسوف يهبط الـ 3 فرق الأخيرة، ولا نعتمد على فكرة زيادة الفرق الموسم المقبل إلى 22 فريقا عند صعود أول وثان الدرجة الثانية".