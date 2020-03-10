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رياضة

بسبب كورونا.. جماهير الأهلي تحذر تفاريس من التقرب لـ عمر السومة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن المدير الفني  لنادي الأهلي السعودي فالدان ميليوفيتش استدعاء مهاجم الفريق دجانيني تفاريس إلى قائمة الفريق التي سوف تسافر لمواجهة فريق التعاون السعودي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان . 

وكان تفاريس عاد فجر اليوم من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن انتهت إجازته التي منحها له المدير الفني الصربي ، وظل مهاجم منتخب الرأس الأخضر محتجزا في الإمارات لفترة من الوقت بسبب الإجراءات المشددة التي تتبعها الإمارات بسبب فيروس كورونا القاتل . 

وبدأت جماهير الأهلي السعودي في التدوين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بين الغضب والسخرية تعليقا على ضم اللاعب لقائمة المباراة حيث إنه قد يكون حاملا للفيروس ما سيحدث كارثة فعلية على أرض الملعب وهو احتمال وارد بالتأكيد. 

وداعبت جماهير الفريق المهاجم مطالبة إياه بأن يبتعد عن نجم الفريق السوري عمر السومة ، ويذكر أن تفاريس انتقل لصفوف الأهلي صيف عام 2018 قادما من فريق سانتوس لاجونا الناشط فى الدوري المكسيكي .  
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