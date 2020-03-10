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رياضة

أتالانتا يتبرع بعائدات تذاكر مباراة فالنسيا لصالح مصابي كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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أحمد هاني

يستضيف فريق فالنسيا نظيره أتالانتا اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.


وأكد موقع "أتالانتا نيوز" الإيطالي، أن جمهور الفريق حصل على ثمن تذاكر مباراة فالنسيا من النادي الإيطالي، وتبرع بها لمستشفيات مقاطعة بيرجامو لعلاج فيروس كورونا في إيطاليا.


وشهدت الـ 24 ساعة الأخيرة وفاة أكثر من 195 حالة، بسبب تفشي الفيروس المنتشر عالميًا "كورونا".


ويتسلح فالنسيا بأرضه وجماهيره، في مباراة اليوم، من أجل تحقيق ريمونتادا، وخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.


في المقابل يكفي فريق أتالانتا التعادل أو الهزيمة بفارق هدف أو هدفين، من أجل التأهل إلى دور الـ 8، للمرة الأولى في تاريخه.


وكانت مباراة الذهاب في إيطاليا، انتهت بفوز أتالانتا على فالنسيا، بنتيجة 4 - 1.
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