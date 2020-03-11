10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

يهتم محبو السيارات بمتابعة أخبار السيارات و أسعار السيارات في مصر أولا بأول وتتغير أسعار السيارات في مصر من يوم لآخر، لذا نطلعكم اليوم على قائمة بماركات وأسعار السيارات موديل 2020 فئة 200.000 جنيه خصوصا بعد تراجع الاسعار و و هبوط الدولار امام الجنية المصري .
سيارات فئة 200 ألف
لادا جرانتا بسعر 143.000 جنيه
lada granta
اريزو بسعر 169.900
chery arrizo 5
رينو لوجان بسعر 165.000
renault logan
سوزوكي التو بسعر 129.900
suzuki alto
هيونداي فيرنا بسعر 192.500
hyundai verna
شيري انفي بسعر 169.000
chery envy
فيات تيبو بسعر 189.900
fiat tipo
جيلي ام جراند 7 بسعر 189.000
geely emgrand
شيفرولية افيو بسعر 192.900
chevrolet aveo
سينوفا a1 تبدأ من 157000
senova a1
بى واى دى F3 2020 بسعر 168000
byd f3
دفسك جلوري 2020 تبدا من 178.000
dfsk glory
شيفرولية لانوس تبدا من 166.400
chevrolet lanos
شيفروليه N300 بسعر 174.650