10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

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أسعار السيارات موديل 2020

فئة 200.000 جنيه خصوصا بعد تراجع الاسعار و و هبوط الدولار امام الجنية المصري .