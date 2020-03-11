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سيارات

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:00 ص
رينو لوجان
رينو لوجان
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اشرف عطية

يهتم محبو السيارات بمتابعة أخبار السيارات و أسعار السيارات في مصر أولا بأول وتتغير أسعار السيارات في مصر من يوم لآخر، لذا نطلعكم اليوم على قائمة بماركات وأسعار السيارات موديل 2020 فئة 200.000 جنيه خصوصا بعد تراجع الاسعار و و هبوط الدولار امام الجنية المصري .



سيارات فئة 200 ألف

لادا جرانتا بسعر 143.000 جنيه
lada granta

اريزو بسعر 169.900
chery arrizo 5

رينو لوجان بسعر 165.000
renault logan

سوزوكي التو بسعر 129.900
suzuki alto

هيونداي فيرنا بسعر 192.500
hyundai verna

شيري انفي بسعر 169.000
chery envy

فيات تيبو بسعر 189.900
fiat tipo

جيلي ام جراند 7 بسعر 189.000
geely emgrand

شيفرولية افيو بسعر 192.900
chevrolet aveo

سينوفا a1 تبدأ من 157000
senova a1

بى واى دى‬ F3 2020 بسعر 168000
byd f3

دفسك جلوري 2020 تبدا من 178.000
dfsk glory

شيفرولية لانوس تبدا من 166.400
chevrolet lanos

شيفروليه N300 بسعر 174.650
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