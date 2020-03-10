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رياضة

قرارات عاجلة من نادي برشلونة بخصوص فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:02 م
برشلونة
برشلونة
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إسماعيل محمود
نشر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بخصوص نشاطات كرة القدم في النادي بعد تفشي فيروس كورونا، وأكد فيه التزامه باللعب بدون جمهور.

وجاء في بيان برشلونة الآتي: "النادي ملتزم في المباريات القادمة في الأسبوعين القادمين في الدوري الإسباني بدون جمهور وذلك كاجراء احترازي خوفًا من فيروس كورونا.

كما قرر النادي أنه سيتم إيقاف النشاط في أكاديمية ومدرسة لاماسيا خلال شهري مارس الجاري وأبريل المقبل، أما على المستوى الداخلي، فستستمر بقية الأنشطة العادية للنادي مع مطالبة الموظفين باتباع تدابير النظافة الوقائية التي تم شرحها للموظفين في جلسة إعلامية قدمها عالم الأوبئة الدكتور مايد كامبينز.

يذكر أن الإتحاد الإسباني لكرة القدم، قد قرر اليوم إقامة الجولتين القادمتين في الدوري الإسباني خلف الأبواب المغلقة، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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