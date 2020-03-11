برلماني: التحول لصناعة السيارات الكهربائية خطوة مهمة

أكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية، مشيرًا إلى سياستها في الحفاظ علي البيئة والحد من التلوث لسلامة صحة المواطن وتنقية المدن من عوادم السيارات التي تعمل بوقود الاجفوري (السولاروالبنزين).

وأوضح، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أن تلك الاستراتيجية هي استكمالا لما قدمتة الدولة في تحويل مركبات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، موكدًا أن أنسب وقت للنهوض بتلك الصناعة، في ظل وجود فائض في الكهرباء حوالي 15 ألف ميجا وات.

وكشف "حجازي" عن مسئولية الهيئة العربية للتصنيع لتلك الصناعة وأنه في خلال ثلاث سنوات ستستحوذ علي السوق المصرية مطالبًا أن نبدأ من حيث انتهي الآخرون في صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي.