تامر أمين يعرض فيديو غريبا لـ الزجاجة المليونية.. فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إن المصريين مازالوا يقومون ببعض الأشياء الخاطئة، مثال "3 بيشربوا مع بعض فى شيشة واحدة و10 بيشربوا من زجاجة واحدة والدنيا عادي".





وعرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو لمواطنين يتشاركون الشرب من زجاجة مياه أثناء انتظارهم أمام أحد المعامل المركزية لإجراء تحليل فيروس كورونا من أجل السفر لـ أحد الدول.





وعلق تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "الزجاجة المليونية.. اللى بتلف على الكل وبيشرب منها عادي وفى فيروس منتشر".





وتعجب تامر أمين قائلًا إن "أمة لا إله إلا الله بتشرب من زجاجة واحدة والكل سعيد وفرحان"، متابعا "أقسم بالله ربنا هو اللي سترنا، ولولا ستر ربنا كنا دلوقتي في حالة صعبة، نعمل إيه عشان تاخدوا بالكم وتتبعوا التعليمات".





وأكد تامر أمين، أن منظمة الصحة العالمية أوصت باستخدام الغرغرة بماء دافىء لتطهير اللوزتين من الفيروسات، محذرا من لمس الأشياء في الشارع ثم وضع اليدين على الوجه وخاصة المال.





وتابع تامر أمين "الفلوس بعد ما كانت أحلى حاجة في الدنيا بقت أخطر حاجة".



