تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب كورونا.. الكل بيحضن وبيبوس.. فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إن العادات الخاطئة مستمرة فى الشارع المصري، فالجميع مستمر فى الأحضان و البوس، رغم التحذيرات من من فيروس كورونا.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه كان متواجد فى كافية وشاهدة أشياء غريبة من المواطنين.





وأشار تامر أمين، إلى أن "كنت قاعد والناس بـ تبوس وبتحضن و3 أو 4 بيشربوا فى شيشة واحده والدنيا عادي جدًا ولكن فى تحذيرات".





وانفعل تامر أمين على الهواء قائلا "هل يعقل اللى بيحصل .. 3 بيشربوا فى شيشة واحدة" وأكد تامر أمين أنه قام بالحديث معهم عن مخاطر الشيشة.





ولفت تامر أمين إلى أن الجميع عليه أن يحذر من هذا الفيروس الخطير الذى يتسبب فى الوفاة.