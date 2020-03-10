الحكومة: تعطيل الدراسة لإتاحة الفرصة للتعامل مع الأمطار والطقس السيئ .. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من واقع الخبرة السابقة مع الأمطار وسوء الأحوال الجوية، قررت الحكومة تعطيل الدراسة في أيام سوء الأحوال الجوية لاتاحة الفرصة للعاملين في الجهات التنفيذية للتعامل مع مشكلة الأمطار.





وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تقليل الكثافات المرورية يساعدنا في التعامل مع الأمطار، ويجنب الطلاب مشكلة الزحام والتكدس المروري والتأخر في طريق العودة إلى منازلهم".





وتابع نادر سعد:" قررنا تعطيل الدراسة يوم المقبل نظرا لسوء الأحوال الجوية". الخميسلسوء



