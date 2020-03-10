لماذا يحتاج ليفربول هندرسون في دوري الأبطال أكثر من أي لاعب آخر؟.. الأرقام تجيب

شهد المران الخاص لفريق ليفربول الإنجليزي، أخبارًا سارة بعد عودة قائد الفريق جوردان هندرسون، إلى التدريبات بشكل طبيعي وهو الأمر الذي يعني مشاركته غدًا في لقاء أتليتكو مدريد.



ويستضيف فريق ليفربول مساء غدٍ، الأربعاء، ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب "الأنفيلد"، ضمن لقاء العودة من منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.





كان هندرسون تعرض لإصابة، في عضلات الفخذ الخلفية في مباراة الذهاب أمام أتلتيكو، مما أثر على أداء ليفربول في المباريات الماضية، وهذا ما سنعرضه بشكل مفصل في الأسطر التالية.





خسر فريق ليفربول في 3 مباريات من أصل 13 وفاز في 8 في غياب قائده هندرسون، مع نسبة تسجيل 1.9 هدف في المباراة، كان آخرها أمام واتفورد في بطولة الدوري، و ضد تشيلسي في كأس إنجلترا.





خاض ليفربول مع هندرسون هذا الموسم 34 مباراة، فاز في 28 وخسر فقط في مباراتين، مع تسجيله 2.1 هدف بالمباراة، واستقباله 0.7 هدف بالمباراة أي النصف تقريبًا.



