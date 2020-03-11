ساندي فى ندوة صدى البلد: هذا ردي على اتهامي بمهاجمة الرجال بـ«الرجالة ماتت فى الحرب».. ولا أخشى العمل مع الشعراء والملحنين الجدد

لم يلتفت أحد لأعمالي خلال الـ3 سنوات الماضية.. وهذا موقفي من التمثيل

أنا رقم واحد في حفلات الجامعات.. وأقوى سوشيال ميديا مع الهضبة وتامر حسني

أغنية "شوفته ومكلمنيش" كانت معمولة لـ محمد حماقي

«العسيلي» شخصيته محتاجة تتظبط.. وعملت أنفولو لـ محمد رمضان

كما أوضحت "ساندي" أسباب عملها أنفولو للفنان محمد رمضان، وقالت إنه ليس المطرب الوحيد الذي ألغت متابعته، موضحة أنه لا أحد بارك لها على الألبوم الجديد، وقالت: "محدش خد باله إني نزلت ألبوم"، مشيرة إلى أنها كانت تعطي لبعضهم نصائح وتساعدهم وعلى الرغم من هذا تجاهلوها.

حلت المطربة ساندي ضيفة على موقع "صدى البلد" الإخباري، واحتفلت بألبومها الجديد "اتنين فى واحدة"، وتحدثت عن كواليس الألبوم، وتفاصيل فيلمها الغنائي الكبير، كما تطرقت للحديث عما تعرضت له خلال الـ 3 سنوات الماضية، وسبب تأخر صدور الألبوم لهذا الوقت.بدأت ساندي حديثها عن كليب "على خشبة المسرح"، والذي تحكي من خلاله ما مرت به من ظروف خلال الفترة الماضية.وقالت إن فكرة الأغنية أنها لم تعد تستمع لرأى الناس، موضحة أن الشاعر أسامة محرز ذاكرها جيدا ورأى أنها شخص بريء تعرض للاستغلال في حياته، لذلك أعطى للأغنية إحساسها المطلوب.وأضافت أنها لا تتذكر خلال الـ٣ سنوات الماضية سوى أنها طرحت عددا من الأعمال لم يسمعها أحد، وقدمت مجموعة من الأغاني والألبومات لم يلتفت لها أحد.وأكدت ساندي، أن الظروف التي مرت بها على مدار السنوات الماضية وعدم اهتمام أحد بأعمالها لم يكن سوء حظ.وقالت: "على مدار الثلاث سنوات الماضية لم يأخذ أحد مكاني، فأنا ما زلت رقم واحد في حفلات الجامعات، رغم أن أعمالي قليلة، وأنا الأكثر جماهيرية بالنسبة للشباب المراهقين".وأضافت أن ما حدث لها أنها فقدت كل الدعم للتسويق الخاص بها ولكنها الآن عادت لتهتم بنفسها، وأكدت أن صفحتها كانت من أقوى صفحات السوشيال ميديا هي والهضبة وتامر حسني، وستعود إلى ذلك.كما أكدت الفنانة ساندي أنها لا تخشى التعاون مع الشعراء والملحنين الجدد، بل إنها تحب فتح الأبواب لهم وإعطاءهم الفرصة كي يقدموا فنهم بشكل جيد، وقالت: "مش بهتم مين اللي بيعمل الأغاني، في النهاية هما فنانين وعملوا حاجة عجبتني، وزي ما عجبتني هتعجب بعض من الناس وأنا بعرف اختار أغاني كويس ومش بخاف خالص".وأضافت: "أول لحن قدمه بلال سرور كان معايا في "أول مرة اتجرأ" وعمل نجاح، وبعدها عملنا نجاح أكبر في "حلوة جدا"، وسميرة سعيد كلمته بسبب ألبومي وقالتلي: أنا كلمتك بسبب ألبوم "حلوة جدا" لأني حسيت إنه مميز وإنك بتقدمي شيء مختلف وعجبوني الأولاد".وتابعت: "أنا بكون مبسوطة إني أبقى سباقة وأقدم حد جديد للناس دي حاجة بتضيفلي، وبلال سرور دلوقتي أغانيه مكسرة الدنيا آخرهم عمرو دياب".وأبدت الفنانة ساندي رأيها فى الفنان محمود العسيلي، وقالت خلال استضافتها بندوة بموقع «صدى البلد»: "أنا أحب العسيلي والمزيكا التى يقدمها، ولكن شخصيا محتاج يتظبط"، مشيرة إلى أنها لا تعيب فى شخصه، وإنما هذا تعليقها عليه، وأوضحت أنه ناجح ومطلوب فى الحفلات وذكى وتحترمه لأنه يبحث عن شكل جديد خاص به.وردت الفنانة ساندي على اتهام البعض لها بمهاجمة الرجالة بسبب أغنيتها "الرجالة ماتت فى الحرب" التى طرحتها ضمن ألبوم "اتنين فى واحدة".وقالت "ساندي"، خلال ندوتها بموقع «صدى البلد»: "قصدت أن أقدم الأغنية بشكل كوميدي، ولمست فكرتها فى حياتي، لأن هناك نسبة كبيرة من الرجال وصوليون، ويأخذ الست على أنها مرحلة فى حياته".وأضافت: "كون الرجال يستغلون النساء يدفع إلى قضايا الخلع"، مشيرة إلى أن الرجال لا يريدون أن يدفعوا حقوق النساء بعد الطلاق، وأكدت أنها هاجمت هذه النوعية فى أغنيتها "الرجالة ماتت فى الحرب".وعلقت على كون أغنيتها "شوفته ومكلمنيش" كانت في بادئ الأمر معروضة على الفنان حماقي، حيث قامت بكتابة الكلمات وتلحين الأغنية لكي يغنيها من ثم انتهى الأمر أن تقوم هي بغنائها، وتم تغيير الكلام ليلائمها.وقالت ساندي، أثناء تواجدها في ندوة "صدى البلد": "الأغنية كان اسمها "سيبته ومكلمنيش" لما عرضناها على حماقي، لكن لما جيت أغنيها أنا قولت للشاعر محمد رفاعي، أنا مش هعرف أغير الكلام أنا لما بكتب على حاجة لحنتها مش بعرف أغير كلامها بعد كده".وأضافت أنها ليست الوحيدة التي اعتمدت من قبل على المراجع الأجنبية في أعمالها الفنية، بل إن الجميع يفعل ذلك، و"بقيت حرامية الميديا تقريبا من غير ما أسرق ولا أعمل حاجة".وتابعت: "أنا كان كلامي واضح وصريح في كليب عايزة أقولك، أنا كنت طالعة نيرد وانسبايرد بتيلور سويفت وكاتي بيري وصورهم متعلقة على الحيطة في الكليب، ومحدش خد باله أصلا واتهموني بالسرقة".وأوضحت: "يمكن حصل خير كان فيها شبه فعلا من افينسيس وكلنا بنشتغل بمراجع، كل المخرجين عشان ميبقاش الموضوع لابسني أنا بس، كل الناس بتعمل كده إلا إذا كانوا هيعملوا حاجة من البداية لها علاقة بالثقافة بتاعتنا، وبطلت أعمل كده أصلا بقيت بعمل كل حاجة بنفسي، مش لازم آخد الحاجة نسخة ممكن بس آخد فكرة".وأكدت ساندي أنها لن تتجه لإنتاج أفلام سينمائية مرة أخرى، بعد إنتاج فيلم "خطة چيمي"، حيث إن مجال الإنتاج يحتاج إلى العديد من الحسابات الأخرى.وقالت ساندي، أثناء ندوتها في موقع "صدى البلد": "أنا بعرف أكتب قصص وكتبت قصة فيلم "خطة چيمي"، وكانت مستوحاة من عمل أجنبي لأني كنت عايزة أبين للناس فكرة إنهم بيهتموا بالشكل الخارجي مع إن الشخصية دي مكنش يطاق إن يتعاش معاها ثانية".وبسؤالها عن الإنتاج قالت ساندي: "معتقدش إني هنتج فيلم تاني لأني بعد فيلم خطة چيمي اتقلبت كتير أوي، لكني أكيد همثل تاني بس حاسة إني محتاجة أذاكر كتير أوي، مش عايزة يتقال ساندي اللي بتغني بقت تمثل وخلاص".وعن تجربة فيلم "عيش حياتك" قالت ساندي: "الفيلم لم يتوفر له أي حاجة، بس اتصرف عليه كويس لكن متعملوش أي دعاية، وده راجع لقلة خبرة الإنتاج، بس كان غصب عن المنتج فهو شخص محترم جدًا".وأضافت: "كنت أتمنى إن وزارة السياحة تدعم الفيلم، لكن محصلش أي اتصال من الأساس بين شركة الإنتاج والوزارة عشان كده لا يمكن توجيه اللوم لهم، لكن أنا مبسوطة إني شاركت فيه لأنه بيدعم البلد وأنا دارسة سياحة وعارفة قد إيه السياحة بتفرق معانا".