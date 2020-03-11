الحكومة تنفق 621.7 مليار جنيه من الموازنة في 6 شهور

أنفقت الحكومة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 621.7 مليار جنيه من الموازنة العامة بزيادة بلغت 47.4 مليار جنيه ،عما هو مدرج بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن الحكومة أنفقت 147.2 مليار جنيه في أول 6 شهور من العام المالي الجاري علي أجور ورواتب العاملين بالدولة بزيادة بلغت 16 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

ورفعت الحكومة من إنفاقها علي فوائد الديون لـ 267.2 مليار جنيه بعد أن كانت 207.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي

وقلصت الحكومة من مصروفاتها علي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لـ 75.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري بعد أن كانت 112.5 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.