AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحكومة تنفق 621.7 مليار جنيه من الموازنة في 6 شهور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيى

أنفقت الحكومة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 621.7 مليار جنيه من الموازنة العامة بزيادة بلغت 47.4 مليار جنيه ،عما هو مدرج بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن الحكومة أنفقت 147.2 مليار جنيه في أول 6 شهور من العام المالي الجاري علي أجور ورواتب العاملين بالدولة بزيادة بلغت 16 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

ورفعت الحكومة من إنفاقها علي فوائد الديون لـ 267.2 مليار جنيه بعد أن كانت 207.5 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي

وقلصت الحكومة من مصروفاتها علي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لـ 75.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري بعد أن كانت 112.5 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تحدد أسعار شراء القمح في الموازنة بـ 214 دولارا للطن

بعد تسعيرة السجائر.. الحكومة تستهدف تحصيل ضرائب بـ67.2 مليار جنيه من التبغ ومنتجاته

ترشيحاتنا

محمد عادل حكماً لـ مباراة الأهلي وسموحة.. وخالد جمال للـ VAR

مستشار رئيس الوزراء: إلغاء البصمة في الوزارات بسبب كورونا.. والجهات الخدمية لن تنقل للعاصمة الإدارية

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمص الأخضر

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11-3-2020.. فيديو

شاهد.. سعر ومواصفات هوندا اوديسى 2021.. صور

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور

تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور

شاهد.. سعر ومواصفات هوندا اوديسى 2021.. صور