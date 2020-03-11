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وزيرة الصحة: إجراءات وقائية جيدة في جميع المطارات والموانئ.. ومصر من الدول منخفضة الإصابات بـ كورونا.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:13 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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إبراهيم القادري
قالت هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر من الدول منخفضة الإصابات بـ فيروس "كورونا" وهناك دول أوروبية بها أعداد مرتفعة من الإصابات كما أن الإصابات تبدأ مرتفعة ثم تأخذ في الانخفاض مثلما حدث في الصين وكوريا الجنوبية.

وأضافت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن منظمة الصحة العالمية لم تحظر الطيران بين الدول حتى هذه اللحظة ولكنها تشدّد على أخذ خطوات احترازية أكبر وهذا ما نقوم بفعله كما أننا لدينا إجراءات وقائية جيدة في جميع المطارات والموانئ.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن هناك نوعين من التحاليل النوع الأول سيأتي إلينا غدًا والنوع الثانى هو ما نعمل به وكنا من ضمن الـ4 دول في الشرق الأوسط نقوم باستخدامه ومدته تصل إلي 6 ساعات ويجب عمل هذه التحاليل في المعامل .

وتابعت وزيرة الصحة، أن أول دفعة من الكاشفات السريعة ستصل إلينا غدًا وتعمل على إظهار الإصابة بالفيروس خلال 30 دقيقة فقط وسيتم التحليل من خلال "نقطة دم" على شريحة مثل تحليل السكر.

واستكملت هالة زايد، أن هناك 4 حالات تم رصدها وبعد رصدها اكتشفنا أنها كانت علي مركب واحدة وبعدها قمنا بالذهاب إلى المركب وقمنا بأخذ عينات عشوائية وقد ثبت إيجابية بعض الحالات دون ظهور أى أعراض.
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