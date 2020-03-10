وزيرة الصحة تكشف العدد الحقيقي للمصابين بـ فيروس كورونا في مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تتبنى الدولة الخطط الوقائية والاحترازية وتشخيص الحالات أولًا بأول، موضحة أن اكتشاف الحالة الأولى في مصر لأجنبي حامل للفيروس بدون أعراض أظهر قوة الخطة الاحترازية والوقائية للدولة.









وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدولة للإعلام، اليوم، بحضور، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في مصر، وصل إلي ٥٩ حالة، منها ٨ حالات تم اكتشافها بشكل مباشر بالإضافة إلى ٥١ حالة تم اكتشافها ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الطبية والوقائية في مصر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها.









ولفتت الوزيرة إلى أنه تمت الاستجابة لمنظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية فور الإبلاغ بالاشتباه في إصابات على إحدى البواخر النيلية، وتم سحب عينات عشوائية للزائرين والعاملين بتلك الباخرة بنسبة ٥٠٪؜، وأظهرت التحاليل إيجابية نتائج بعض الحالات لكن بدون أعراض، مؤكدة أنه تبع ذلك إجراء تحاليل الـ(pcr) لجميع المتواجدين على الباخرة، وتم تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفى المخصص العزل لتلقي الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأوضحت أنه في إطار حرص الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان على متابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر والاطمئنان على الأفراد في المحافظات السياحية سواء السائحين ضيوف مصر أو المصريين العاملين بقطاع السياحة، تم سحب 558 عينة من البواخر النيلية والفنادق الثابتة بمحافظتي الأقصر وأسوان، وجاءت نتيجة تحاليلها جميعها سلبية، مؤكدة أنها اطمأنت على كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة خلال جولتها بمحافظة الأقصر .









وأضافت أن مصر من أول الدول التي اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار الفيروس بدولة الصين في أوائل شهر يناير الماضي، مؤكدة أن مطار القاهرة من ضمن أول ٣ مطارات في العالم بدأت تطبيق الخطة الوقائية الاحترازية.









وأشارت إلى أن مصر من أول ٤ دول في المنطقة والشرق الأوسط حصلت على كواشف الفيروس، مضيفة أنه تم تفعيل خطة احترازية لاستخدام كواشف حديثة (الكاشف السريع) تظهر نتيجة العينة خلال ٣٠ دقيقة فقط، وسيتم تفعيلها بدءًا من الغد في جميع منافذ مصر البرية والبحرية والجوية.









وأكدت تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الأطقم الطبية بجميع المستشفيات، مشيدة بنجاح الفرق الطبية والوقائية في عملية نقل المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية إلى الحجر الصحي المخصص.









وشددت زايد على استمرار الخطة التوعوية والوقائية التي تطبقها وزارة الصحة والسكان لحماية الطلاب بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية، موضحة أن جميع التقارير التي تصدر عن الوزارة تكون بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، ويتم تبادل البيانات والخبرات مع المنظمة أولًا بأول.







