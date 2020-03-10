AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

200 ألف جنيه خصما للوحدة.. الوزراء: 10 آلاف وحدة لموظفي العاصمة الإدارية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:18 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن وزارة الإسكان ستوفر 10 آلاف وحدة سكنية  للموظفين المقرر نقلهم للعمل في العاصمة الإدارية .


وأضاف هاني محمود ، في حواره  مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه "يتم توفير الوحدات السكنية بالتقسيط وبخصم أكثر من 200 ألف جنيه من ثمن الوحدة".

وتابع هاني محمود "تتم دراسة كيفية نقل الموظفين إلى مقر دواوين الوزارات في العاصمة الإدارية".

وأكمل هاني محمود حديثه "قاعدة البيانات المميكنة توفر لنا كل البيانات المطلوبة عن الموظفين المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية".

ولفت هاني محمود إلى أنه "تم تقييم الـ 53 ألف موظف المقرر نقلهم وتم إجراء إختبارات للموظفين  في مهارات الحاسب الآلى واللغة العربية واللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: ضرورة الاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية لإعادة هيكلة الوزارات

وضع ملف الإصلاح الإدارى تحت الإشراف المباشر لرئاسة الوزراء.. مدبولي: تكثيف الجهود للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. ويوجه بسرعة إجراءات الحوافز للموظفين المنقولين

حوافز للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية خلال أسابيع.. رئيس الوزراء يطالب الوزارات بإنهاء إعدادها.. ويؤكد: نسعى لرفع كفاءتهم وتدريبهم على برامج وتطبيقات حديثة

10 آلاف شقة.. الحكومة تعلن خبرا سارا لموظفي العاصمة الإدارية

هاني محمود : العاصمة الإدارية أول نموذج للحكومة الذكية..فيديو

53 ألف موظف.. رئاسة الوزراء تكشف مزايا نقل الدواوين للعاصمة الإدارية.. فيديو

ترشيحاتنا

الخارجية تشرف على إعادة ٨٦٦ مصريا عالقا من السعودية نتيجة وقف الرحلات

تطورات سد النهضة.. رسالة من السيسي إلى رئيس الإمارات.. شاهد

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها في أحدث ظهور .. فيديو

إعلامي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن السيطرة على فيروس كورونا

أمطار متواصلة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تحذر: حالة شديدة من عدم الاستقرار لمدة 3 أيام

بيان وزارة الشباب صادم.. تعليق تامر أمين على خبر إلغاء الدوري العام.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها

كورونا من سيارة كلاسيكية عريقة لـ فيروس قاتل يحاربه العالم