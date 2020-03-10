200 ألف جنيه خصما للوحدة.. الوزراء: 10 آلاف وحدة لموظفي العاصمة الإدارية

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن وزارة الإسكان ستوفر 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين المقرر نقلهم للعمل في العاصمة الإدارية









وأضاف هاني محمود ، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه "يتم توفير الوحدات السكنية بالتقسيط وبخصم أكثر من 200 ألف جنيه من ثمن الوحدة".





وتابع هاني محمود "تتم دراسة كيفية نقل الموظفين إلى مقر دواوين الوزارات في العاصمة الإدارية".





وأكمل هاني محمود حديثه " قاعدة البيانات المميكنة توفر لنا كل البيانات المطلوبة عن الموظفين المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية".





ولفت هاني محمود إلى أنه " تم تقييم الـ 53 ألف موظف المقرر نقلهم وتم إجراء إختبارات للموظفين في مهارات الحاسب الآلى واللغة العربية واللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية".



