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توك شو

مستشار رئيس الوزراء: إلغاء البصمة في الوزارات بسبب كورونا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:39 م
البصمة
البصمة
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هاني حسين
قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن  هناك حالة من التهويل حول فيروس كورونا وهناك كم هائل من الشائعات حول هذا الفيروس ومصر اتخذت إجراءات احترازية كثيرة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف هاني محمود  في حواره  مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "عدت إلى مصر مؤخرا من الأردن وتعرضت لإجراءات الكشف الظاهري في مطار القاهرة".

وتابع هاني محمود: "هناك حالة من الشفافية من وزارة الصحة  حول فيروس كورونا والحكومة طبقت الإجراءات  الاحترازية في كل الوزارات".

واكمل هاني محمود: "إلغاء بصمة الحضور والانصراف مؤقتا في الوزارات، والتأكد من توافر المنظفات  والمطهرات في المصالح الحكومية  التي تتعامل مع الجمهور".

وقال هاني محمود: "تم ايقاف الاجتماعات الكبيرة وتأجيل المؤتمرات احترازيا، وسعيد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في فيروس كورونا".
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