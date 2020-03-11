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توك شو

أمطار وسيول ومنخفض جوي.. الأرصاد تنصح المواطنين بعدم الخروج من المنازل.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:17 ص
سيول
سيول
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البهي عمرو

قالت الدكتور إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك أخبارا كثيرة تنشر على صفحات السوشيال ميديا غير صحيحة، مطالبة المواطنين بالرجوع لهيئة الأرصاد الجوية فى أى خبر.

وعلقت مدير هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، على وجود عاصفة و اعصار يضرب القاهرة، وقالت إن هذا الكلام غير صحيح.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام تقديم الإعلامى مصعب العباسي، أن البلاد ستشهد عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وذلك نتيجة وجود منخفض جوي يضرب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد ستتعرض لـ امطار شديدة وستصل فى بعض المناطق بـ سيناء إلى سيول، وأكدت أن هيئة الأرصاد قامت بإصدار بيان توضيحي عن حالة الجو خلال الأيام المقبلة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن المواطنين عليهم الالتزام بالتعليمات والجلوس في البيت وعدم الخروج إلا فى الضرورة فقط، وطالبت من المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة تجنبًا لحدوث مشكلات صعق.

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