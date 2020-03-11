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تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تشارك في تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:12 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تشارك  جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم  رئيس الجامعة فى فعاليات تجميل ميدان سيمون بوليفار خلف الجامعة الأمريكية بميدان التحرير من خلال أعمال طلاب واساتذة الكليات الفنية بالجامعة. 

وتبدأ الفعاليات فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء  الموافق 11 مارس ٢٠٢٠، أمام فندق سميراميس خلف السفارة الامريكية ميدان سيمون بوليفار

يذكر أن كليات جامعة حلوان الفنية تشارك بمجموعة من الأعمال الفنية للطلاب والاساتذة وذلك لدعم نهضة الحركة الفنية فى الشارع المصرى لظهور مصر فى أبهى صورها أثناء مراسم نقل مومياوات ملوك مصر العظماء من المتحف المصري بميدان التحرير الي متحف الحضارة. 
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