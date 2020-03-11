اليوم.. جامعة حلوان تشارك في تجميل ميدان سيمون بوليفار بالقاهرة

تشارك جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى فعاليات تجميل ميدان سيمون بوليفار خلف الجامعة الأمريكية بميدان التحرير من خلال أعمال طلاب واساتذة الكليات الفنية بالجامعة.





وتبدأ الفعاليات فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس ٢٠٢٠، أمام فندق سميراميس خلف السفارة الامريكية ميدان سيمون بوليفار



