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رياضة

عمرو الدسوقي: حسام حسن تسبب في رحيلي عن المصري.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:46 ص
عمرو الدسوقي
عمرو الدسوقي
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عمرو ابوبكر
أكد عمرو الدسوقي، نجم المصري السابق، أنه كان ينتقد حسام حسن من أجل مصلحة الفريق.

وقال الدسوقي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رأيي حر، لكن هذه طبيعتي أن انتقد حسام حسن في أثناء عملي كمدير للكرة، فهو أبلغ مجلس الإدارة بأنه لا يريدني في الفريق".

وأكمل: "سمير حلبية تحدث معي بأنه لا توجد إقالة لكن الخبر نشر على الموقع الرسمي للفريق لذلك قررت أن أستقيل رفعاً للحرج".

واختتم تصريحاته: "غير قلق على مسيرة النادي المصري، رغم أن الفريق لن يدخل المربع الذهبي هذا الموسم".

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