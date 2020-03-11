أحمد حسن كوكا يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا

أكد أحمد حسن كوكا، المحترف المصري في صفوف أولمبياكوس اليوناني، أنه في حالة صحية جيدة.
وقال كوكا في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "فريق أولمبياكوس سيخضع للفحوصات الطبية اليوم، الأربعاء بعد إصابة رئيس النادي إيفانجيلوس ماريناكيس بفيروس كورونا".
وكتب رئيس نادي أولمبياكوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أشعر أنني مضطر أن أعلنها أمام الجميع، لقد أصيبت بفيروس كورونا".
وأضاف: أشعر أنني بخير، وسوف ألتزم بتعليمات الأطباء، أنصح زملائي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم.