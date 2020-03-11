أحمد حسن كوكا يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا

أكد أحمد حسن كوكا، المحترف المصري في صفوف أولمبياكوس اليوناني، أنه في حالة صحية جيدة.





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وقال كوكا في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "فريق أولمبياكوس سيخضع للفحوصات الطبية اليوم، الأربعاء بعد إصابة رئيس النادي إيفانجيلوس ماريناكيس بفيروس كورونا".





وكتب رئيس نادي أولمبياكوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أشعر أنني مضطر أن أعلنها أمام الجميع، لقد أصيبت بفيروس كورونا".

وأضاف: أشعر أنني بخير، وسوف ألتزم بتعليمات الأطباء، أنصح زملائي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم.



