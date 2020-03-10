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رياضة

هل أصيب أحمد حسن كوكا بـ فيروس كورونا.. اعرف الحقيقة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:29 م
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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إسماعيل محمود
تداولت بعض التقارير الصحفية، اليوم، خبرا عن  إصابة أحمد حسن كوكا، مهاجم المنتخب المصري لكرة القدم، ومهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني بـ فيروس كورونا.

وربطت التقارير خبر إصابة فانجليس ماريكانيس، مالك نادي أولمبياكوس بـ فيروس كورونا، بتعرض أحمد حسن كوكا للإصابة أيضًا. 

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وذكرت التقارير أن اللاعبين سيخضعون للعزل والفحص الطبي بما فيهم كوكا بعد إصابة مالك ناديهم الذي حضر مباراة الفريق أمام أرسنال في الدوري الأوروبي.

المفاجأة أن كوكا سليم بنسبة 100%، ولم يسافر مع الفريق للندن لملاقاة ارسنال في الدوري الأوروبي، لأن اللاعب غير مقيد في قائمة فريقه الأوروبية، ولن يتعرض للعزل الطبي كما يردد البعض.

وكان فانجليس ماريكانيس مالك نادي أولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حسن كوكا، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا.

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وكتب رئيس نادي أولمبياكوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أشعر أنني مضطر أن أعلنها أمام الجميع، لقد أصيبت بفيروس كورونا".

وأضاف: أشعر أنني بخير، وسوف ألتزم بتعليمات الأطباء، أنصح زملائي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم.
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