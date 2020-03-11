بشرى توجه رسالة لـ يسرا احتفالاً بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد

هنّأت الفنانة "بشرى" صديقتها الفنانة الكبيرة "يسرا" بمناسبة عيد ميلادها الـ 65 والذي وافق أمس الثلاثاء، 10 مارس.

ونشرت "بشرى" صورة قديمة تجمعها بـ يسرا مع عدد من النجوم، من كواليس مسلسل لقاء على الهواء وعلقت على الصورة "كل سنة وانتي طيبة يا يسرا وعيد ميلاد سعيد والله بحبك موت واحب برج الحوت".





وتُعد يسرا واحدة من نجمات السينما والدراما المصرية اللاتي فرضن وجودهن وحضورهن على الساحة الفنية عبر أجيال مختلفة، وذلك بسبب تميزها في أداء أدوارها المختلفة والمتنوعة ما بين الجريئة والكوميدية والدرامية، واستطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة لها في مختلف الدول العربية.





من ناحية أخرى تواصل يسرا تصوير مسلسل "دهب عيرة" تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، سلوى عثمان، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين حيث سيتم الانتهاء من التعاقدات الأسبوع المقبل.





وفي سياق آخر تنتظر يسرا طرح فيلمها الجديد "صاحب المقام" تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وتم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضي.



