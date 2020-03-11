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تعليم

تفاصيل برنامج المنح البحثية التعاونية (CRP) من المركز الدولي للهندسة الوراثية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، عن برنامج Collaborative Research Programme (CRP) .


ويهدف البرنامج إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز وكذا تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على المستويين المحلى والإقليمى فى مجالات  علمية متعددة، تشمل ما يلي:

Basic science

Human health care

Industrial & agricultural biotechnology and bioenergy 

وأوضحت أنه للمشاركة في المنح، يمكن الدخول على الموقع الالكتروني التالي https://www.icgeb.org/activities/grants/

وطالبت من يرغب في المشاركة أيضا، بإرسال نسخة الكترونية من المشروع البحثى لمركز الــــ IGGEB ونسخة ورقية للأكاديمية مع خطاب ترشيح رسمى من الجهة المرشحة موجه للسيد الاستاذ الدكتور رئيس الأكاديمية، بالاضافة إلى نسخة الكترونية من المشروع وخطاب جهة العمل على البريد الإلكترونى [email protected]

ونوهت الأكاديمية إلى أنها ستقوم- بصفتها نقطة اتصال للمركز بجمهورية مصر العربية- بتشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار ثلاثة باحثين فقط للمشاركة فى Standard Research Grant على ان يكون المرشح شاغلا لمنصب فى احد الجامعات أو فى أحد المراكز البحثية المصرية.

اللجنة ستختار 2 من الباحثين فى Early Career Return Grants على ألا يزيد سن المرشح على 40 عامًا ويكون قد أمضى عامين على الأقل خارج البلاد، ولم يمض أكثر من عامين داخل البلاد حين تقدمه للمنحة.

وأوضحت أن الحد الأقصى للتمويل من مركز الــــ IGGEB هو 25 ألف يورو سنوياُ موجهة بالكامل للإنفاق على المشروع البحثى بصورة مباشرة، ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكترونى


ولتحميل استمارة التقدم للبرنامج يرجى الدخول على  


ولمعرفة طريقة كتابة طلب المنحة يرجى الدخول على


وأشارت إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات الكترونيا فى الاكاديمية 3 أبريل 2020 ولن يلتفت إلى أى طلبات ترد إلكترونيا بعد هذا الموعد.

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