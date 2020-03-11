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فن

معتصم النهار زوج هيفاء وهبي في مسلسل أسود فاتح

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يواصل الفنان السوري معتصم النهار تصوير مشاهده في مسلسل "أسود فاتح" من بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان 2020، حيث يظهر معتصم خلال الأحداث بشخصية زوج بطلة العمل هيفاء وهبى.

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته فارس رحومة وذكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان.

فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.
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