حسن نصر الله في الحجر الصحي.. هل صدرت إيران كورونا لـ حزب الله؟

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن كبار مسؤولي حزب الله وضعوا بالحجر الصحي، بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن القناة الإسرائيلية، أنه ربما كانوا هؤلاء المسؤولين على اتصال بقادة من إيران ثبت إصابتهم بالفيروس التاجي، خاصة أن كورونا تسلل إلى عدد من مسؤولي طهران.





وأشارت إلى أن زعيم حزب الله، حسن نصر الله، نقل للحجر الصحي أيضًا، خشية اختلاطه بهؤلاء المسؤولين في دائرته وإصابته بكورونا.





وكانت إعلامية لبنانية أثارت جدلا كبيرا بشأن حديثها عن إصابة حسن نصر الله بكورونا.

وقالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف في تغريدة لها على حسابها بموقع "تويتر": "تداولت أوساط إعلامية عن إصابة حسن نصرالله بفيروس كورونا بعد استقباله وفدًا رفيع المستوى قادمًا من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي الى لبنان بأسابيع".

وأضافت: "هناك تعتيم مطلق على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد أن أحدهم مصابًا بالفيروس".



وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 291، وهو الأمر الذي يرفع حالة القلق في البلاد التي تعد مركزًا للوباء في الشرق الأوسط.





وبلغت عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد19 في إيران 8042 حالة، في انتشار سريعٍ للعدوى.