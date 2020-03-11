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اقتصاد

الكويت تقلص أسعار بيع خاماتها إلى آسيا لشهر أبريل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:55 ص
خام التصدير الكويتي
خام التصدير الكويتي المتجهة إلى آسيا
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وكالات
أظهرت وثيقة تسعير اليوم، الأربعاء، أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل من خام التصدير الكويتي المتجهة إلى آسيا ليصبح أقل 4.65 دولار للبرميل عن متوسط الأسعار المعروضة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بتراجع ستة دولارات للبرميل عن الشهر السابق.

وقلص المنتج أيضا سعر أبريل للخام الكويتي الخفيف الممتاز إلى مستوى أقل 3.10 دولار عن أسعار عمان/دبي المعروضة، بانخفاض ستة دولارات للبرميل عن الشهر السابق، بحسب الوثيقة.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام الخفجي في شحنات أبريل عند 4.75 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس.

كانت رويترز أوردت الأسبوع الماضي طرح أول شحنة من خام الخفجي للتصدير في أبريل.

يأتي خفض أسعار البيع الرسمية لخامات الكويت عقب تقليص السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها لشهر أبريل في الشحنات المتجهة إلى آسيا بين أربعة وستة دولارات للبرميل.
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