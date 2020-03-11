AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البحرين تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. عاجل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:19 ص
البحرين تسجل 77 إصابة
البحرين تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
ريهام فيكتور
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا أفادت فيه بأن البحرين تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، ليل الاثنين الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19) بعد تشخيص حالة مواطنة قادمة من إيران.

وجرى تشخيص الإصابة عند فحص المواطنة فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار، والتي أكدت إصابتها بالفيروس، لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة إلى حالتين.

وبينت وزارة الصحة أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، ويتم نقلهم فورا للعلاج في حال ظهور أعراض الفيروس عليهم وتأكيد ذلك من خلال نتائج التحليل المعمول بها مختبريًا وعزلهم في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية.

 وأشارت الوزارة إلى أن المواطنة البحرينية المصابة وصلت إلى البلاد بعد زيارة لإيران برفقة زوجها وأخت زوجها، الذين رافقوها خلال الرحلة، مؤكدة أنه تم نقل مرافقي المصابة للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

 وأوضحت الوزارة أن الخطة العامة والبروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تم وضعها بناء على الإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قادمة من إيران عن طريق دبي.. البحرين تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

قادمون من إيران.. ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في البحرين

بعد عزلهم في البحرين.. قرار عاجل من السعودية بشأن المصابين بفيروس كورونا

الصين تسجل 2666 وفاة و77779 إصابة بـ كورونا.. الفيروس القاتل يدخل الكوريت والبحرين وسلطنة عمان.. والصحة العالمية تحذر من وباء عالمي مع انتشار كوفيد ـ19.. الصحف السعودية اليوم

تفاصيل جديدة عن كورونا البحرين.. سعوديات ضمن المصابات وهذا مصيرهن

إيران السبب.. ما مصير 4 سعوديات أصيبن بفيروس كورونا في البحرين؟

ترشيحاتنا

لينا الفيشاوي تثير الجدل من جديد بصورة شبه عارية

نقيب صيادلة القاهرة: وفيات فيروس كورونا طبيعية جدا.. والخطر الأكبر على الأطفال وكبار السن

الحلقة الـ38 من مسلسل ختم النمر تتصدر جوجل

الأهلي يبحث عن الفوز الـ17 أمام سموحة بالدوري الممتاز.. اليوم

رفضت خيانة منتخب مصر.. طارق السيد يكشف عن طلب «إيتو» له في تصفيات كأس العالم 2006

خلال استقباله سامح شكري.. سلطان عمان يتسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مؤلم.. أم تلقي بطفلها من شرفة في الطابق الرابع لسبب غامض

لينا الفيشاوي تثير الجدل من جديد بصورة شبه عارية

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور