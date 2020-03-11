البحرين تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. عاجل

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، ليل الاثنين الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19) بعد تشخيص حالة مواطنة قادمة من إيران.

وجرى تشخيص الإصابة عند فحص المواطنة فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار، والتي أكدت إصابتها بالفيروس، لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة إلى حالتين.

وبينت وزارة الصحة أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، ويتم نقلهم فورا للعلاج في حال ظهور أعراض الفيروس عليهم وتأكيد ذلك من خلال نتائج التحليل المعمول بها مختبريًا وعزلهم في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية.

وأشارت الوزارة إلى أن المواطنة البحرينية المصابة وصلت إلى البلاد بعد زيارة لإيران برفقة زوجها وأخت زوجها، الذين رافقوها خلال الرحلة، مؤكدة أنه تم نقل مرافقي المصابة للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الخطة العامة والبروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، تم وضعها بناء على الإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.