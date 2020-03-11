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محافظات

اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا  .

وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، حيث تقوم إدارة الأغذية بالمديرية بشن حملات مكثفة علي عدد من  محلات بيع العصائر والمرطبات وعصير القصب، وذلك لمنع تلك المحلات من استخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر منعا لانتقال العدوى عبر اللعاب المتروك على الأكواب حتى بعد غسيلها، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان. 


كما قام مسئولو الأغذية بضبط  وإعدام الزجاجات البلاستيكية غير الصحية وزجاجات المياه المعبأة التي يعاد استخدامها في تعبئة وبيع العصير.

 

وبالتوازى مع ذلك تم التشديد على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافة والأكواب ذات الاستخدام الواحد، وذلك للحد من العدوي وانتشار الأمراض.

 

 

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حذر وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان من تناول المشروبات بمحلات العصائر المتواجدة في الشارع مشيرا إلى أن ذلك لمنع انتقال العدوى عبر اللعاب المتروك على الأكواب حتى بعد غسيلها.

وفي هذا الإطار، وجه محافظ أسوان الأجهزة المعنية بالمحافظة، من تكثيف جهودها ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا  .

وأمر محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، حيث تقوم إدارة الأغذية بالمديرية بشن حملات مكثفة علي عدد من  محلات بيع العصائر والمرطبات وعصير القصب، وذلك لمنع تلك المحلات من استخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر منعا لانتقال العدوى عبر اللعاب المتروك على الأكواب حتى بعد غسيلها.

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وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وذلك في إطار الإجراءت الاحترازية التي تتخذها كل محافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقام مسئولو الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية الغير صحية وزجاجات المياه المعبأة التي يعاد إستخدامها في تعبئة و بيع العصير.

وبالتوازى مع ذلك تم التشديد على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافه والأكواب ذات الإستخدام الواحد، وذلك للحد من العدويى وانتشار الأمراض.

اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
اللعاب على الأكواب ينقل الكورونا.. حملات على محلات عصير القصب في أسوان
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