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محافظات

بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:18 م
تعقيم للعاملين بالبواخر
تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة في كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا  . 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وتستمر فرق الانتشار السريع أعمالها المتتابعة لفحص ومتابعة وتطهير الفنادق العائمة والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية يأتى لتلافى حدوث أى إصابات. 

وأضاف إيهاب حنفى أنه بالتوازى مع ذلك يتم عقد ندوات توعية المواطنين عن المرض وطرق الوقاية والنظافة.

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بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
بسبب كورونا .. تعقيم للعاملين بالبواخر والأسواق والبازارات في أسوان .. صور
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