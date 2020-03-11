بقيمة 12 مليون جنيه.. إحباط تهريب مكملات غذائية ومستحضرات تجميل عبر ميناء الإسكندرية

تمكن ضباط البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، بلغت قيمة الرسوم والضرائب المستحقة عليها 12 مليون جنيه.





وردت معلومات إلى ضباط دارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، بقيام إحدى الشركات الكائنة بنطاق المحافظة بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها عبارة عن (مواد كيماوية سائلة) داخل إحدى الحاويات.





وكشفت التحريات قيام أصحاب الشركة بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطرق غير شرعية.





عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط 112 برميل يحوى كميات كبيرة من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر وزنت حوالى 15 خمسة عشر طن.



