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رياضة

الاتفاق السعودي يساهم في حملة توعية ضد فيرس كورونا.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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نور عادل
بدأ نادي الاتفاق السعودي حملة توعية لمحاربة انتشار فيرس كورونا في الوقت الحالي، والتي اطلقتها وزارة الصحة السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق السعودي فيديو خاص عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يتحدث فيه عن طرق تساهم في الحماية من فيروس كورونا.

و تمحورت النصائح فى استخدام المناديل، وعن وقت استخدام الكمامات، وعن اعراض مرض كورونا.

ويواجه فريق الاتفاق منافسه الشباب اليوم الاربعاء بالساعة السادسة والنصف في اطار منافسات الاسبوع الثاني والعشرين من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشار نادي الاتفاق الي انه ملتزم بقرار وزارة الرياضة السعودية بتعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الالعاب.


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