علشان منغرقش.. القليوبية تتأهب لمواجهة الطقس السيئ غدا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حالة الطوارئ تحسبا لموجة الطقس السيئ، المتوقع أن تضرب البلاد اعتبارا من غدا الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافق 14 مارس حيث تشهد سقوط أمطار غزيرة على السـواحل الشمالية والوجه البحري

وقال محافظ القليوبية إنه جرى تشكيل غرفة عمليات علي مدار الساعة بديوان عام المحافظة للتدخل السريع في أية أمور طارئة نتيجة هذه الموجة.

وأكد أنه جرى التنبيه على رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالاهتمام بجميع الشكاوى التى ترد على منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل معها فورا وسرعة الاستجابة والتواصل مع أى شكاوى على الخط الساخن 16528

وشدد المحافظ على مراجعة أنظمة صرف تجمع مياه الأمطار بالطرق والأنفاق والشوارع والميادين لمنع تجمعات المياه خلال الأمطار، وخاصة بالمناطق الساخنة بنطاق المحافظة، وحل كافة مشاكل كفاءة بالوعات صرف الأمطار، مؤكدا على أهمية الجاهزية في التعامل مع أزمة الأمطار ومراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع حالة الطوارئ من خلال نشر جميع معدات الشركة وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التي قد تتج عن هطول الأمطار والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه.

وأصدر المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تعليمات برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة وإلغاء الراحات والتواجد علي مدار 24 ساعة لمواجهة حالات سقوط الأمطار المتوقعة بنطاق المحافظة وضرورة مرور فرق الطوارئ والمعدات على الأنفاق ومنازل الكباري وأماكن تجمع المياه.