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اقتصاد

وزير الطاقة الروسي يؤكد استمرار الحوار مع "أوبك"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
 صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ، بأن الحوار مستمر مع دول منظمة "أوبك"، مشيرا إلى أن بلاده سترسل ممثلا إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لدول تحالف "أوبك+" المقرر عقده في الثامن عشر من مارس الجاري. 

وأضاف الوزير الروسي - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ بثته وكالة أنباء " تاس" الروسية - أن ممثل روسيا سيشارك في أعمال الاجتماع القادم ، مشيرا إلى أن تعاون( موسكو ) في إطار "أوبك+" مستمر ولم يتغير، حيث تقوم بمراقبة الوضع في سوق النفط.

وحول الوضع الراهن في سوق النفط العالمية ، أوضح أن الوضع غير مستقر بسبب تفشي فيروس "كورونا".
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