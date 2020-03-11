وزير الطاقة الروسي يؤكد استمرار الحوار مع "أوبك"

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ، بأن الحوار مستمر مع دول منظمة "أوبك"، مشيرا إلى أن بلاده سترسل ممثلا إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لدول تحالف "أوبك+" المقرر عقده في الثامن عشر من مارس الجاري.





وأضاف الوزير الروسي - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ بثته وكالة أنباء " تاس" الروسية - أن ممثل روسيا سيشارك في أعمال الاجتماع القادم ، مشيرا إلى أن تعاون( موسكو ) في إطار "أوبك+" مستمر ولم يتغير، حيث تقوم بمراقبة الوضع في سوق النفط.



