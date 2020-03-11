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فن

نفسي الربيع يبدأ.. سوسن بدر تعلق على حالة الجو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت سوسن في الصورة وهي وسط الورود باطلالة نهارية هادئة وعلقت على الصورة قائلة : "صباح الخير .. نفسي الربيع يبدأ حالا".

وحازت الصورة على اعجاب الكثير من محبيها وانهالت التعليقات عليها كالتالي:

":"ايه الجمال ده ايه الحلاوه دي يا عسل يا صباح الورد يا صباح الحلاوه يا صباح كل حاجه جميله".

وقالت أخرى :" جميلة وراقيه مااء الله بحبك أوي يا سوسن بدر".

وتابع اخر ": بنحبك جدااا أعظم ممثلة وتاريخك مشرف".
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