AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

علشان منغرقش.. البحيرة تعلن إرشادات مهمة للمواطنين بشأن طقس الغد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:47 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري

أعلنت محافظة البحيرة حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى كتدبير احترازي لما ورد بالنشرة الجوية عن سوء حالة الطقس غدًا الخميس، ما دعا لصدور قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لسوء الأحوال الجوية.

ويهيب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المحافظ المواطنين أثناء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الالتزام بمنازلهم الا للضرورة القصوى وكذا الالتزام بإتباع إرشادات الأمن والسلامة والتأكيد عليها  للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وناشدت غرفة العمليات أهالى وجماهير محافظة البحيرة بتوخى الحذر غدًا الخميس والتزامهم بالارشادات التالية:

-تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية 
-تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك .
-فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة 
-التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .
- الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ .
-فصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي .
- عدم الوقوف بجانب الأشجار او اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .
-عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة يحذر المواطنين بعد موجة الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور

إعلان الطوارئ في البحيرة| والمحافظة تناشد المواطنين: لا تخرجوا من منازلكم..صور

تأجيل امتحانات جميع المراحل التعليمية في البحيرة لسوء الطقس

محافظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع دمنهور.. صور

غرفة عمليات خاصة.. محافظ البحيرة يتابع تداعيات سوء حالة الطقس

الأمطار تضرب محافظة البحيرة وغلق ميناء الصيد برشيد

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة : تأجيل جميع مباريات الدوري المصري غدا

هازال كايا نجمة العشق الممنوع تخسر وزنها بعد الولادة..صور

طقس سيئ غير مسبوق.. الحكومة تناشد المواطنين بعدم الخروج الخميس والجمعة

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بعد رقصه مع نجيب ساويرس

الحكومة: أزمة الأمطار المقبلة غير مسبوقة.. والبداية اليوم حتى السبت

خوفا من كورونا.. سائق يتخذ احتياطات مشددة أثناء نقل الركاب.. شاهد ما فعله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيد غير القانوني ينهي حياة "زرافة بيضاء" فريدة من نوعها.. تفاصيل

بعد السخرية منه وانتقاد والدته.. 10 صور لـ زوجة على ربيع بعد عودتها إليه.. شاهد

الخوف يسرق أجمل اللحظات.. أصالة بدون مكياج والجمهور: إنتى تعبانة؟