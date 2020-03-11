علشان منغرقش.. البحيرة تعلن إرشادات مهمة للمواطنين بشأن طقس الغد

أعلنت محافظة البحيرة حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى كتدبير احترازي لما ورد بالنشرة الجوية عن سوء حالة الطقس غدًا الخميس، ما دعا لصدور قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لسوء الأحوال الجوية.

ويهيب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المحافظ المواطنين أثناء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الالتزام بمنازلهم الا للضرورة القصوى وكذا الالتزام بإتباع إرشادات الأمن والسلامة والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وناشدت غرفة العمليات أهالى وجماهير محافظة البحيرة بتوخى الحذر غدًا الخميس والتزامهم بالارشادات التالية:

-تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية

-تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك .

-فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة

-التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .

- الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ .

-فصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي .

- عدم الوقوف بجانب الأشجار او اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .