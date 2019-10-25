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محافظات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:34 م
كسح مياة الأمطار
كسح مياة الأمطار
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جمالات الدمنهوري
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدًا السبت الموافق 26/10/2019 بجميع المدارس الحكومية والخاصة و المعاهد الأزهرية بدائرة المحافظة ، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب .

وتشهد محافظة البحيرة على مدار الأربع ايام الماضية موجة من الأمطار الغزيرة أغرقت شوارعها بمياه الأمطار بعد أن قامت الوحدات المحلية من رفع الآثار الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة والرعدية التي أغرقت البلاد الأربعاء.

وتواصل الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة عمليات كسح وشفط مياه الأمطار التى شهدتها المحافظ فى الساعات الأولى من فجر الجمعة وذلك بالاستعانة بجميع عربات ومعدات شفط المياه بجميع الوحدات المحلية .

وتسبب سوء الأحوال الجوية فى توقف حركة البيع والشراء بسوق الجمعة وعزل المواطنين بمنازلهم خشية من سقوط الأمطار الغزيرة واالانخفاض الشديد درجة الحرارة.

ومن جانبه قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة اليوم الجمعة بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه بمدينة دمنهور، ، وتابع أعمال رفع آثار الأمطار بالشوارع ، وأطمئن على مدى جاهزية المعدات والأطقم أثناء التعامل مع موجة الأمطار المستمرة منذ صباح اليوم .

وتفقد المحافظ يرافقه اللواء يوسف الشاهد السكرتير المساعد للمحافظة الأعمال الجارية بمناطق ميدان الساعة ،وشارع شجرة الدر، ودوران الأستاد ، والمعهد الديني ، ومتابعة جهود شفط المياه بنهاية شارع المعهد الدينى عند الطريق الزراعى حيث وجه تتم أعمال كسح مياه الأمطار بالمعدات الخاصة بالوحدة المحلية وشركة المياه والحماية المدنية .

ووجه اللواء المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار رفع حالة الطوارئ لشفط وطرد المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع ، وكذا إستعداد محطات الصرف الزراعي ، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الاعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها .

و توجه المحافظ لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة كافة الجهود المماثلة بالمراكز والمدن والقرى ، مؤكدا على استمرار الانعقاد للغرفة والتواجد والتواصل المستمر مع المواطنين .
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة
لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة
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