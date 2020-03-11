فى عيد ميلاد محمد متولى.. الزغطة سبب وفاته.. تفاصيل

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد متولي، الذى قدم عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية التي ظلت محفورة في ذاكرة المشاهد رغم أنها أدوار ثانوية.





اسمه الحقيقي محمد محمد متولي، وولد في 11 مارس 1945 ورحل عن عالمنا عام 2018.





ولد محمد متولي في المنوفية وعاش في الإسكندرية والتحق بكلية دار العلوم ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ مسيرته الفنية في سبعينات القرن الماضي.





شارك في بطولة 232 عمل فني من أشهرها فيلم سلام يا صاحبي ومن أبرز المسلسلات التي شارك بها أرابيسك وليالي الحلمية وشارع محمد علي.





تزوج محمد متولي من خارج الوسط الفني وأنجب بنتين .





وقالت وفاء إبراهيم، زوجة الفنان الراحل محمد متولي، اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الذي رحل عن دنيانا فجأة دون أي أمراض حيث كان مريضا بالسكر، ومصابًا بضعف في عضلة القلب، لكنه توفي بسبب إصابته بنزلة برد، مضيفة: "قبل ما يتوفى جاله دور برد أتعبه، ولما مات توفي بسبب الزغطة".