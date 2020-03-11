للغواصين ومراكز الغوص .. إزاي تحمي نفسك من كورونا ؟

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة هيبكا، أنه في ضوء انتشار فيروس كورونا مؤخرا (covid-19), هناك عدة نصائح ويجب اتباع الخطوات الاحترازية التالية وهى:





١. تعقيم المُعدات المخصصة للاستخدام الشخصي مثل (أجهزة تنظيم التنفس الثانية، الأقنعة، خرطوم التنفس في الـ bcd)، وداخل فمك.





٣• يمكن تطهير المعدات بفعالية من خلال غمسها في محلول مبيض بنسبة 10 % أو استخدام منتج تنظيف مثل أقراص ستيرامين ™ أو أي مركب امونيوم رباعي آخر. تاكد من استخدام هذه المنتجات وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة ثم شطف المعدات بالماء العذب.





٣• المنتجات التي تستخدم عادة لتنظيف معدات الغوص ولكنها غير فعالة ضد فيروس كورونا تشمل غسيل الفم المضادة للبكتيريا.





٤• يجب ان يقترن ماء الصابون الساخن بالتنظيف اليدوي بفرشاة اسنان ناعمة لتكون فعالة.





٥• يجب على الغواصين الذين يستخدمون معدات الإيجار أن يمسحوا معداتهم بدقة بناديل معطرة ثم يشطف بالماء العذب قبل الاستخدام.. اذا لم يكن لديك صلاحية الوصول إلى المناديل المعطرة ، اطلب من مركز الغوص الذي تغوص معه تعقيم المعدات بشكل صحيح قبل ان تأخذها معك.





٦• غسل اليدين المتكرر (مع الصابون لمدة 20 ثانية على الأقل)





٧• التنظيف بانتظام للأجسام والمناطق المزدحمة (الحمامات، مقابض الأبواب، سطح الطاولات، الخ.





٨• تجنب الاتصال مع الأشخاص المرضى، والبقاء في المنزل اذا كنت مريضا لتجنب انتشار المرض.



