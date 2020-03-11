عمليات «مستقبل وطن» ترصد إقبال الناخبين بكثافة في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بـ ملوى

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، بدء اليوم الثانى من جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز ملوى، وفتح جميع اللجان فى مواعيدها، والتي يتنافس فيها اثنان من المرشحين «صابر عبد الحكيم» مرشح حزب مستقبل وطن، رمز القلم، وعبد الله خليفة، مستقل، رمز الحصان، للفوز بالمقعد الخالي بوفاة النائب أحمد فرغلي وشهرته "أحمد شرموخ"، يوم 8 ديسمبر الماضي، وسط إقبال متوسط من الناخبين وحرص السيدات على الادلاء باصواتهم، كما رصدت الغرفة تفوق ملحوظ لمرشح الحزب فى اليوم الاول من جولة الإعادة.





وكان المرشحان قد وصلا إلى دور الإعادة من بين 7 مُرشحين خاضوا الجولة الأولي وبلغ عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم 79481 ناخبًا، بلغ الصحيح منها 76776 ، والباطل 2702، وحصل صابر عبد الحكيم مرشح “مستقبل وطن” على 26576 صوتًا ، “عبد الله خليفة ” على 10375 صوتًا.





ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفا و867 ناخبا، مقسمين على 85 مركزًا انتخابياً، و153 لجنة فرعية.