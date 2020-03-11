المنيا تبحث خطة جمعية الأورمان لخدمة الفئات الأكثر احتياجا





بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم مع ربيع محمد عبد الجليل مدير مشروعات الأورمان بالمنيا، الخطة العامة للجمعية والتي تشمل عددا من الخدمات والمشروعات المنفذة حاليا وكذلك المشروعات المستقبلية والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة. جاء ذلك بحضور هيام مصطفي مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة، ومحمد سليم مسؤول بالجمعية.

وأشاد المحافظ بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، وقال إنّ الدولة لا تتأخر عن مساعدة أبنائها في حدود الإمكانات المتاحة، وهناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد في حل معظم هذه المشكلات.

وأكد المحافظ على دعمه لكل الجمعيات التنموية صاحبة الفكر الايجابي والمساهمة في برامج التنمية بالمحافظة، والتي تعود بالنفع العام على المواطنين ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور داعم ومساند لخدمة المواطن على أرض المحافظة والذي يأتي في إطار تحقيق الشراكة الكاملة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار المحافظ إلى الآليات التي يتم تنفيذها لتحقيق التنسيق والتعاون مع كافة الجهات في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها المادية والمعيشية.

من جانبه، استعرض مدير عام مشروعات الأورمان بالمنيا، انجازات الجمعية منذ عام 2000 وحتى عام 2019والتى قدرت تكلفتها 352 مليون و752 ألفا و495 جنيها حيث تنوعت الخدمات والمشروعات التي قدمتها الجمعية خلال تلك الفترة ما بين ( تسليم رؤوس ماشية، أكشاك، قرض حسن، توزيع كراتين رمضان، بطانية الشتاء، ذبح اضاحى، توصيل عدادات مياه، إعادة تأهيل منازل، إجراء عمليات عيون وقلب، تسليم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة، سداد ديون للحالات المتعثرة، توزيع مساعدات مالية وأثاث منازل وتنظيم معارض ملابس بالمجان، تنظيم حفل يوم اليتيم سنويًا).

وأضاف "ربيع" أن الجمعية شاركت أيضًا في المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية ومنها مبادرة سكن كريم، ومبادرة المواطنة وقبول الآخر، ومبادرة حياة كريمة ، لافتا إلى ان صندوق تحيا مصر من الشركاء الأساسيين للجمعية في تنفيذ أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل داخل المحافظة.

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