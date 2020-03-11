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أخبار البلد

النقل: عودة خطوط السفن السياحية العالمية الكبرى إلي الموانئ المصرية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:08 م
كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل
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أحمد أبوشوشة
عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير إجتماعًا موسعًا مع يني جورج ممثل أكبر الخطوط الملاحية للسفن السياحية في كل من مصر واليونان وقبرص (شركتي رويال كاريبيان و كارنيفال لسفن السياحة) وذلك لبحث التفاوض مع الشركات الكبري لاستئناف الرحلات مرة أخري 

 الجدير بالذكر أنه سبق إتخاذ هذه الشركات القرار بعدم البت في عودة السفن السياحية الكبري للتردد علي الموانئ المصرية قبل عام 2022 .

وقد تم التنسيق لإستقبال ممثلي الخطوط المسئولين عن مراجعة إجراءات الأمن والسلامة والصحة بموانئ سفاجا وشرم الشيخ تأكيدًا للإستعدادات اللازمة.

وأضاف البيان أنه بناء علي التنسيقات التي تمت فإنه من المخطط إستقبال عدد 12 رحلة سياحية بموانئ البحر الأحمر ( شرم الشيخ - سفاجا ) وذلك خلال الفترة من 18 مارس حتي 30 إبريل حيث من المخطط إستقبال أول رحلة يوم 18 مارس 2020 بميناء شرم الشيخ لقضاء يوم سياحي هناك والسفر علي نفس السفينة إلي سفاجا لبدء رحلتها السياحية للمزارات السياحية في مصر.

وأشار البيان إلي أن السفن المتوقع وصولها تعتبر من أكبر السفن العالمية حيث يتراوح عدد الركاب علي كل سفينة من 2500 : 5000 سائح ويتميز مستوي الركاب أنه من كبار الشخصيات العالمية ورجال الأعمال حيث أن أسعار هذه السفن تعتبر من أغلي الرحلات السياحية البحرية في العالم.

وأكد البيان أنه تم إصدار التعليمات لرفع حالة الإستعداد بالموانئ من النواحي التأمينية وتوفير الإحتياجات الصحية اللازمة (حجر صحي - تعقيم - سيارات الإسعاف - فريق طبي - أدوات الفحص والإسعاف السريعة - إجراءات الطوارئ - وسائل الحماية والعزل والكمامات ) ،كما أنه جاري التنسيق لتشكيل غرفة عمليات بهذه الموانئ من ممثلي هيئة موانئ البحر الأحمر والمسئولين بالموانئ - الداخلية - الجوازات - الجمارك وغيرها من الجهات المعنية لتأمين الحركة والفحص الصحي وسرعة نهو الإجراءات.
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