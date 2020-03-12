أحلام بـ فستان باهظ الثمن.. والجمهور ساخرًا: رخيص أوي

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة مُتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بمقطع فيديو جديد لها خلال استعدادها لإحياء إحدى الحفلات الغنائية.





وتألقت أحلام فى الصور بإطلالة رائعة، حيث ارتدت فستانًا أزرق طويلاً اتسم التصميم بأكمامه الجذابة وغير التقليدية، كما تميز الفستان بالقماش الناعم البسيط الذي لا يحمل أى نقوشات.



وبلغ سعر فستان الفنانة الخليجية أحلام ، 60 ألف مصرى وهو ما علق عليه الجمهور ساخرين ده رخيص أوى.



