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مرأة

أحلام بـ فستان باهظ الثمن.. والجمهور ساخرًا: رخيص أوي

الخميس 12/مارس/2020 - 03:37 ص
أحلام بفستان باهظ
أحلام بفستان باهظ الثمن
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حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة مُتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بمقطع فيديو جديد لها خلال استعدادها لإحياء إحدى الحفلات الغنائية.

وتألقت أحلام فى الصور بإطلالة رائعة، حيث ارتدت فستانًا أزرق طويلاً اتسم التصميم بأكمامه الجذابة وغير التقليدية، كما تميز الفستان بالقماش الناعم البسيط الذي لا يحمل أى نقوشات.

وبلغ سعر فستان الفنانة الخليجية أحلام ، 60 ألف مصرى وهو ما علق عليه الجمهور ساخرين ده رخيص أوى.

وانتعلت أحلام حذاء بيج ذا كعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات الفخمة كعادتها، قد نالت إطلالة أحلام إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها وجاذبيتها.

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