تقوى صحة القلب.. خضار مصرى يحميك من السكتة الدماغية

فوائد صحية مذهلة لتناول الكوسة فهى مصدر ممتاز للماء وفيتامين ج وفيتامين أ والفولات وبيتا كاروتين بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز الهضم والحفاظ على صحة القلب إليك أبرز فوائدها يقدمها موقع برايت سايد
الكوسة ذات قيمة عالية فهى غن بالألياف الغذائية التي تساعد على تخفيف جميع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك وغازات المعدة. كما أنه يساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء جيدة.
2. تقلل من مستويات الجلوكوز
كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان في الكوسة فعالة للغاية لمنع ظهور مرض السكري من النوع 2. استهلاك كمية كبيرة من هذه الخضار يساعد على تقليل خطر متلازمة التمثيل الغذائي وتحسين تحمل الجلوكوز وبالتالي ، منع مرض السكري.
3. تساهم في صحة القلب
الكوسة منخفضة السعرات الحرارية ونسبة عالية من الفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم - جميع العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب. تساعد الألياف الموجودة في الكوسة أيضًا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية.
4.إنقاص الوزن
كوسة منخفضة في الكربوهيدرات ولكن عالية في الألياف والمحتوى المائي. هذا يجعل الكوسة غذاء قليل الدسم وهو مفيد جدا لإنقاص الوزن في وقت قصير.
الكوسة ذات قيمة عالية فهى غن بالألياف الغذائية التي تساعد على تخفيف جميع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك وغازات المعدة. كما أنه يساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء جيدة.
2. تقلل من مستويات الجلوكوز
كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان في الكوسة فعالة للغاية لمنع ظهور مرض السكري من النوع 2. استهلاك كمية كبيرة من هذه الخضار يساعد على تقليل خطر متلازمة التمثيل الغذائي وتحسين تحمل الجلوكوز وبالتالي ، منع مرض السكري.
3. تساهم في صحة القلب
الكوسة منخفضة السعرات الحرارية ونسبة عالية من الفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم - جميع العناصر الغذائية المهمة لصحة القلب. تساعد الألياف الموجودة في الكوسة أيضًا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية.
4.إنقاص الوزن
كوسة منخفضة في الكربوهيدرات ولكن عالية في الألياف والمحتوى المائي. هذا يجعل الكوسة غذاء قليل الدسم وهو مفيد جدا لإنقاص الوزن في وقت قصير.