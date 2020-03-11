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أخبار البلد

أهم الأخبار .. رسالة من السيسي لملك البحرين والمنامة تدعم القاهرة في سد النهضة.. والحكومة: الخميس إجازة للجميع

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:23 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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محمد زهير
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال التقرير التالي :


تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.


فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا.


وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  على قرار اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، الخاص بضوابط الحصول على تأشيرات دخول مصر، المقرر أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من 1/6/2020.


أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم رسميا إقامة مباريات الدوري الإسباني للمحترفين ليجا بدون حضور جماهيري خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، وقام الاتحاد الإسبانى بتعليق جميع المسابقات التي تخصه لمدة اسبوعين عدا الدورى الإسبانى والدرجة الأولى والثانية ، وسيلعب الدورى الإسباني الفترة المقبلة بدون حضور جماهيري الفترة المقبلة بناء على قرار الحكومة الإسبانية.


عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو عن تفاصيل نشر جنود يونانيين يشيدون الأسلاك الشائكة على الحدود اليونانية- التركية، ونشر حرس الحدود اليوناني أسلاكا شائكة على الحدود بين اليونان وتركيا لوضع حدّ لتسلل المهاجرين غير الشرعيين نحو اليونان بهدف الوصول إلى أوروبا. 


أعلنت شركة ارامكو السعودية للنفط، اليوم في بيان أن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية  إن الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن.


تجرى نيابة حوادث جنوب القاهرة تحقيقات موسعة مع السائق المتهم بالتنمر على الشاب الصينى على الطريق الدائرى بسبب فيروس كورونا أثناء توصيله من محل إقامته بأحد فنادق المعادى إلى منطقة العباسية.


عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو  عن تفاصيل إطلاق  الشرطة الفنزويلية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة ضد مادورو، وقد اندلعت أعمال عنف في العاصمة الفنزويلية كاراكاس مؤخرأ حيث اشتبكت مظاهرة يقودها زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا خوان جوايدو مع قوات الأمن وأنصار الحكومة الذين حاولوا منعهم من الوصول إلى الجمعية الوطنية.
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