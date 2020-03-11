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محافظات

لمكافحة فيروس كورونا .. محافظ أسوان : الوضع آمن ولا حالات مصابة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:41 م
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
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شاذلى عبد الفتاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الوضع آمن تمامًا بجميع أرجاء المحافظة حيث لم يتم رصد أى حالة إيجابية من أبناء أسوان مصاب بمرض الكورونا ، فى حين يتم التعامل من وزارة الصحة بجدية وشفافية كاملة مع أى حالات إشتباه من الزائرين .


وشدد اللواء أشرف عطية على تطبيق الإجراءات الوقائية على الدواوين الحكومية فى المحافظة والمديريات والهيئات والشركات من خلال تكثيف مرور أطقم طبية على العاملين الذين لديهم أعراض مشابهة لأعراض مرض الكورونا ، مع تعقيم وتطهير هذه المبانى على غرار ما تم فى الفنادق والبواخر السياحية والمواقع الأثرية والبازارات والعاديات وغيرها لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين من إنتشار أى أمراض .


ووجه عطية بتكثيف التوعية داخل المواقع الحكومية طرق الحماية من الإصابة بمرض كورونا من خلال توزيع الملصقات والإرشادات فى شكل بوسترات وبانفليت وغيرها لنشر ثقافة التعامل المعتدل مع المرض بعيدًا عن الترويج للمعلومات الخاطئة والإشاعات المغرضة .


كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمديرية الصحة بتكثيف الحملات على محلات بيع العصائر والمرطبات وخاصة عصير القصب لمنع إستخدامها زجاجات البلاستيك الغير صحية و الأكواب الزجاجية التي يعاد استخدامها في تعبئة و بيع العصير بشكل متكرر ، على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافه والأكواب ذات الاستخدام الواحد وذلك للحد من العدوى وإنتشار الأمراض بشكل عام .


ويأتى ذلك فى إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا من أجل حماية صحة وسلامة المواطنين .

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