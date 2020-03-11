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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يعلن انتهاء أعمال الإنشاءات بمبنى المدرجات الجديد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:10 م
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف خلال جولته التفقدية يعلن الانتهاء من اعم
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محمد عبد الحليم
تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مجمع التعليم الصناعي  بشرق النيل للاطمئنان على سير العمل ، شملت الجولة  مبنى القاعات والمدرجات والمطبعة الجديدة  وورشة النجارة .


ووجه  رئيس الجامعة بضرورة البدء بتمهيد طريق ذهاب واياب الى المطبعة ، مع الاهتمام بتوفير مساحات خضراء ، مشددا على  الانتهاء أعمال التجهيز طبقا للجدول الزمنى المحدد مع الالتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة وعمل جراج للسيارات خلف المطبعة.

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وأعلن رئيس الجامعة انتهاء كافة اعمال الانشاء وجاري تركيب شاشات العرض وانظمة الصوت بمبنى المدرجات الجديد ليصبح جاهزا للاستخدام طبقا لاحتياجات الكليات وجداول المحاضرات، مؤكدا ضرورة متابعة أعمال التطوير بشكل دوري وأبدي بعض الملاحظات بمبنى المطبعة الجديد، ووجه بضرورة متابعة المقاولين بشكل يومي للتأكد من مدى مطابقة أعمال التنفيذ بالخرائط الهندسية.

كما استمع رئيس الجامعة لشرح مفصل من المهندس المختص عن مراحل التجهيز والخامات المستخدمة بمبنى المطبعة الجديد، موجهًا بضرورة العمل بشكل مكثف للانتهاء من مختلف الاعمال تمهيدا للافتتاح.
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