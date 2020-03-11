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محافظات

رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:15 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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أحمد على

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم جولة  ميدانية لقرية شبراملس مركز زفتي والتي تشتهر بصناعة الكتان ومنتجاته بالإضافة الى زراعة ما يقرب من 700 فدان كتان بخمس محافظات مجاورة.


وذلك لرصد احتياجات القرية من مرافق وخدمات واحتياجات التصنيع للعمل على تطويرها وتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة .


جاء ذلك بحضور العميد أحمد يحيي عضو مجلس النواب وأحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي.


وبدأت الجولة بتفقد مراحل إنتاج طحينة السمسم والزيت الحار والسرجة التي تستخدم أعلافا للحيوانات ، بالإضافة إلى تفقد العديد من مصانع إنتاج الكتان الخام بجميع مراحله.


وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة غنية بالقرى المنتجة التي يجب تحويلها إلى قرى نموذجية منتجة لتكون نواة لجذب العمالة من القرى المجاورة بالإضافة إلى جذب المستثمرين .


والجدير بالذكر؛ أن قرية شبراملس تساهم بـ90 % من إنتاج الكتان الخام على مستوى الجمهورية و8% من إنتاج العالم.

 

رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
رائدة صناعة الكتان.. محافظ الغربية يتفقد مصانع شبراملس بمركز زفتى ..صور
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