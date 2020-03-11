العربية للتصنيع تستقبل رئيس أركان الجيش الكاميروني .. التراس: تشكيل تحالف مصري لنقل التجربة التنموية المصرية للدول الإفريقية .. ميكا رينيه كلود: مصر دولة رائدة بالقارة الإفريقية

رئيس أركان الجيش الكاميروني:

= مصر دولة رائدة بالقارة الإفريقية = يشيد بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي = نتطلع للتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة والإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي = بحث التعاون في برامج في مجال نظم المعلومات والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد





استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، الفريق "ميكا رينيه كلود"، رئيس أركان الجيش الكاميروني، والوفد المرافق لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية.





تأتي تلك الزيارة في إطار إستراتيجية الدولة للإنفتاح على إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل وفتح أسواق وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة.





خلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية الكاميرون الشقيقة.





من جهته، أكد الفريق "ميكا رينيه كلود"، حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي.





وأشاد رئيس الأركان الكاميروني بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بالكاميرون خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي وكذا المشاركة في تنفيذ منظومات وبرامج في مجال نظم المعلومات والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية.





من جانبه أكد الفريق "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الأفريقية، مشيرا إلي بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات الكاميرون، خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء أفريقيا.





وعقب إنتهاء المباحثات المشتركة قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس أركان الجيش الكاميروني بتفقد معرضا لمنتجات الهيئة العسكرية والمدنية ثم توجه الوزير الكاميروني لزيارة بعض مصانع العربية للتصنيع وتفقد خطوط الإنتاج والإمكانيات التصنيعية المتطورة مشيدا بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي والإمكانيات التصنيعية والفنية وثراء وتنوع منتجاتها وما لديها من كوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة.





في نهاية الزيارة أشار الوزير الكاميروني أنه يتطلع أن تثمر تلك الزيارة عن تعاون بناء وتكامل بين الكاميرون والعقول والخبرات المصرية بالعربية للتصنيع في كافة المجالات من أجل التغلب علي التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة الإفريقية.