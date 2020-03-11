سيقضي باقي عمره في السجن.. 23 سنة تنتظر أكبر متحرش في هوليوود

بعد جدل استمر لنحو سنتين، أغلقت محكمة أمريكية قضية منتج الافلام الامريكية الشهير هارفي واينشتاين بالحكم عليه، بحكم رادع سيجعله يمضى ماتبقى من عمره في السجن، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.





وحكمت محكمة على منتج الأفلام الأمريكي هارفي واينشاتين بالسجن 23 عامًا بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على عدد كبير من النساء خلال فترة عمله الانتاجية، وابتزازه لهن.





وكانت ضحاياه عاملات في المجال الفني بهوليوود والعاملات في الوظائف الإدارية، تقريبًا كل النساء اللاتي كن يتعاملن معه.





وأطلق الكثيرون على الوحش المتنمر على النساء، اسم ذئب هوليوود.





وقال جودا إنجلماير، المتحدث باسم قطب صناعة السينما الأمريكية الذي حكم عليه، إن المنتج الشهير أصيب بارتجاج في المخ، إثر تعرضه للسقوط داخل السجن.





وصدر الحُكم في مانهاتن اليوم ضد رجل صناعة السينما الأميركية الذي كان يتمتع بنفوذ قوي.





وكان ​هارفي قد أخبر اصدقائه أن النجمة العالمية ​جينيفر انيستون​ يجب أن تُقتَل بعد ان اتهمته بالتحرش الجنسي، وذلك وفقًا لتسجيلات صوتية تم عرضها في محاكمته، وشكّا هذا الأمر ضجة كبيرة، الا ان جينيفر لم تعلّق على الخبر بعد.



