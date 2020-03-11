مش أي حد .. هؤلاء فقط هم من يرتدون الكمامة





من جانبها أعلنت السلطات فى إسبانيا ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 2100 مصاب و49 وفاة.





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وقررت السلطات الإسبانية عدم السماح لطائرة فريق روما الإيطالي بالهبوط في أراضيها، وذلك في إطار استعداد الفريق الإيطالي لمواجهة فريق إشبيلية الإسباني يوم الخميس المقبل في الدوري الأوروبي.





وأصدر نادي روما الإيطالي بيانا رسميا يؤكد فيه أن الفريق لن يطير إلى إسبانيا من أجل مباراة إشبيلية، و بسبب عدم السماح للطائرة القادمة من إيطاليا بالهبوط في إسبانيا".





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