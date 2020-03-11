مش أي حد .. هؤلاء فقط هم من يرتدون الكمامة

متى ترتدي القمامة؟ سؤال عرضته منظمة الصحة العالمية ونشرت إجابته في أحد منشوراتها وتكمن في تعليمات يجب اتباعها من جانب مواطني الشعوب لمواجهة فيروس كورونا والتخلص منه.
وأكدت المنظمة أنه ليس كل شخص يجب أن يرتدي الماسك الواقي بل أشخاص بعينهم وهم كالتالي:
1- إذا كنت تعتني بشخص مصاب.
2- إذا كنت تعاني من الكحة والرشح.
3- لا تكون الأقنعة فعالة إلا عند استخدامها مع تنظيف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصابون.
4- إذا كنت ترتدي قناعا فعليك معرفة كيفية استخدامه والتخلص منه بشكل صحيح.
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن فيروس كورونا المستجداو كوفيد-19 تحول إلى وباء عالمي.
من جانبها أعلنت السلطات فى إسبانيا ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 2100 مصاب و49 وفاة.
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وقررت السلطات الإسبانية عدم السماح لطائرة فريق روما الإيطالي بالهبوط في أراضيها، وذلك في إطار استعداد الفريق الإيطالي لمواجهة فريق إشبيلية الإسباني يوم الخميس المقبل في الدوري الأوروبي.
وأصدر نادي روما الإيطالي بيانا رسميا يؤكد فيه أن الفريق لن يطير إلى إسبانيا من أجل مباراة إشبيلية، و بسبب عدم السماح للطائرة القادمة من إيطاليا بالهبوط في إسبانيا".
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